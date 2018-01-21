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Giriş Tarihi: 21.1.2018
Öldükten 10 gün sonra doğum yaptı
'da 9 aylık hamile kadının öldükten 10 gün sonra ölü bebek doğurduğu ortaya çıktı. Yerel gazete haberlerine göre, ülkenin doğusundaki Mbizana bölgesi Mthayisi köyü mezarlığı çalışanları, Nomveliso Nomasonto Mdoyi'nin (33) tabutunu açtıklarında, kadının bacakları arasında ölü bebek buldular. Çalışanlar, "Öyle şaşırdık ki, bebeğin cinsiyetine bile bakmayı düşünemedik" dedi. Uzmanlar, kas gevşemesi veya vücudunda biriken bakterilerin bebeğin anne karnından çıkmasına sebep olduğunu söylediler.
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Öldükten 10 gün sonra doğum yaptı
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