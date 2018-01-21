Öldükten 10 gün sonra doğum yaptı

Güney Afrika
'da 9 aylık hamile kadının öldükten 10 gün sonra ölü bebek doğurduğu ortaya çıktı. Yerel gazete haberlerine göre, ülkenin doğusundaki Mbizana bölgesi Mthayisi köyü mezarlığı çalışanları, Nomveliso Nomasonto Mdoyi'nin (33) tabutunu açtıklarında, kadının bacakları arasında ölü bebek buldular. Çalışanlar, "Öyle şaşırdık ki, bebeğin cinsiyetine bile bakmayı düşünemedik" dedi. Uzmanlar, kas gevşemesi veya vücudunda biriken bakterilerin bebeğin anne karnından çıkmasına sebep olduğunu söylediler.