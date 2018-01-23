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dan aranıyordu eşini görmeye gelince yakalandı

'da "nitelikli " suçundan 18 yıl 7 ay 26 gün hapis cezasıyla 3 yıldan beri aranan hükümlü, eşini görmeye gelince yakalandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.1.2018 12:18 Güncelleme Tarihi: 23.1.2018 12:37
Cinsel saldırıdan aranıyordu eşini görmeye gelince yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube M��dürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri "Nitelikli " suçlamasıyla 18 yıl 7 ay 26 gün hapis cezası alan Ayhan Ç.'nin zaman zaman eşini görmek için evine geldiğini tespit etti.

SEDİRİN ALTINDAN ÇIKTI!

Polis bu tespiti yaptıktan sonra Ayhan Ç.'nin Yüreğir ilçesi, Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde bulunan evinin sokağında 24 saat beklemeye başladı. Bir hafta sonra hükümlünün eve geldiğini gören ekipler, operasyon başlattı. Eve gelen polis, kapıyı çalmasına rağmen açılmadı. Bir süre sonra kapıyı eşi açıp kocasının evde olmadığını 3 yıldır da gelmediğini söyledi. Ancak polis evde arama başlattı. Yapılan aramada hükümlü bir sedirin altında yatarken yakalandı. Hükümlü emniyete getirilip işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine götürüldü.

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Cinsel saldırıdan aranıyordu eşini görmeye gelince yakalandı
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