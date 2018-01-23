Lince karışan çocuklar tek tek tespit edildi

Adana'da 17 Kasım 2013 günü korsan gösteri yapan terör örgütü PKK sempatizanları, içerisinde çok sayıda yolcu bulunan belediye otobüsünü taş yağmuruna tuttu. Taşlar başına isabet eden otobüs şoförü Ali Köse direksiyon başında bayıldı. Kontrolden çıkan otobüs ise 6 yaşındaki İbrahim Taşkıran'a çarparak ölümüne neden oldu. Hastaneye kaldırılan 27 yaşındaki şoför Ali Köse de yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 10 çocuk gözaltına alındı. Savcı, soruşturmayı tamamlayarak çocuklar hakkında Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne müebbet ve 29 ile 81 yıla kadar değişen hapis istemleri ile dava açtı.

BİLİRKİŞİ RAPORU

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan yaşları 13 ile 15 arasında değişen Y.D., M.A., D.D., A.K., M.B., N.T., O.B., S.Ş.ve O.S. ile H.Ö. suçlamaları kabul etmedi. Bunun üzerine mahkemenin talebiyle TRT çalışanı 3 bilirkişi, çocukların fotoğrafları ile MOBESE kayıtlarındaki görüntüleri karşılaştırdı. Eşkal mukayesesinde D.D., O.S. ve S.Ş. hakkında "Kesin tanımlama" A.K.,H.Ö, M.A. ve O.B. hakkında "Kuvvetle muhtemel tanımlama" Y.D. ile ilgili "Muhtemel tanımlama" ve N.T. ile M.B. ile ilgili de "Belirleyememe" raporu düzenledi. Mahkeme, önümüzdeki celse gizli tanığın dinlenmesini kararlaştırıp, duruşmayı erteledi.