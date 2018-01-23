Marmaris'te fuhuş operasyonuna 5 gözaltı

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarıana Mahallesi'ndeki bir apart otele, bugün şafak vakti operasyon düzenledi. Baskında, fuhuş yaptıkları ileri sürülen Gürcistan uyruklu E.N. (26), Rus uyruklu N.D. (20) ve Özbekistan uyruklu G.N. (35) ile bu kadınlarla birlikte oldukları belirlenen evli 2 Türk erkek gözaltına alındı. Kadınlardan Özbekistan uyruklu G.N.'nin geçici ikamet adresini sahte verdiği, fuhuş ve hırsızlık suçundan poliste 7 kaydı olduğu tespit edildi. Kadınlar, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Muğla
Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 2 Türk ise Kabahatler Kanunu'na göre 259'ar lira para cezası kesildiktean sonra, serbest bırakıldı.
Polis, operasyon kapsamında, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettiği iddiasıyla M.S.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.