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Muayeneye götürülen mahkûma hastanede infaz

Giriş Tarihi: 23.1.2018
Muayeneye götürülen mahkûma hastanede infaz

'da 8 yıl önce Metin Taştan'ı öldüren ve cezasını Şebinkarahisar Yarı Açık Cezaevi'nde çeken Abdullah Gülle (32), sağlık sorunları nedeniyle, dün Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Gülle, hastanenin içinde asansör beklerken kurbanın kardeşi Mehmet Taştan (39) tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Gülle, kurtarılamadı. Olay yerinde 14 boş kovan bulundu. Zanlı gözaltına alındı.

ZÜLEYHA BAŞKIRAN

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Muayeneye götürülen mahkûma hastanede infaz
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