Muayeneye götürülen mahkûma hastanede infaz

Giresun'da 8 yıl önce Metin Taştan'ı öldüren ve cezasını Şebinkarahisar Yarı Açık Cezaevi'nde çeken Abdullah Gülle (32), sağlık sorunları nedeniyle, dün Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Gülle, hastanenin içinde asansör beklerken kurbanın kardeşi Mehmet Taştan (39) tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Gülle, kurtarılamadı. Olay yerinde 14 boş kovan bulundu. Zanlı gözaltına alındı.

ZÜLEYHA BAŞKIRAN