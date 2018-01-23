Nurettin’i ikna edin

İzmir
'in Karabağlar ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Nurettin Yamaç'a 3 yaşında babasının doktora götürmesi sonucu 'obezite' tanısı koyuldu. Sürekli kilo alan ve kilo alımı durdurulamayan küçük Nurettin'in yaptığı diyetler işe yaramadı. Nurettin, doktorlara gitmesine rağmen geçtiğimiz yıl 165 kiloya ulaştı. Nurettin'e Sağlık Bakanlığı
ekipleri yardım etmek istedi ancak küçük çocuk, çok korktuğu için tedaviyi reddetti. Gün geçtikçe kilo alan ve şimdi 185 kiloya ulaşan Nurettin'in babası Ayhan Yamaç ise oğlunu bir türlü ikna edemediğini, her geçen gün aldığı kilolarla hayati riskinin artığını belirterek, oğlunun ikna edilip tedavi görmesi için yetkililerden yardım istedi. Baba Yamaç, "Ben bir baba olarak üzerine düştüğüm halde, çocuğumu ikna edemiyorum. Doktorlardan psikologlardan destek istiyorum. Lütfen bize yardımcı olsunlar. Bir baba olarak çocuğumu her gün bu halde gördükçe içim acıyor. Kaybedeceğim diye ödüm kopuyor. Lütfen yardımlarını bekliyorum. Yemek yedirdiğim zaman 5 dakika geçmeden hemen uykuya dalıyor. Sürekli uyuyor" diye konuştu. HASTANEDE YATMAK İSTEMİYORUM
Hayatı gittikçe zorlaşan ve yürüme zorluğu çeken Nurettin ise şunları söyledi: "Yıllarca diyet yaptım kilo veremedim. Eve gelirken zorla geliyorum. Yürüyemiyorum, ayaklarım artık kilomdan dolayı vücudumu taşımıyor. Mide ameliyatı olmak istiyorum ama okulumu bırakmak istemediğim için hastanede yatmak istemiyorum."
Kendisinin sınıfındaki arkadaşları gibi yürüyüp koşabilmek istediğini dile getiren Nurettin, "Ben sınıftaki arkadaşlarımdan 5-6 kat daha kiloluyum. Onlar benden zayıf. Onlar gibi koşturup oynamak istiyorum. Nefes alamıyorum geceleri yatarken nefesim kesiliyor, bir yere giderken 10 dakikada bir dinleniyorum, yürüyemiyorum artık" dedi.