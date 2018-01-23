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Takma sakal takıp, ü olduğu firmadan 1 milyon lira çaldı

'da Yunus K. (41), olarak çalıştığı altın toptancılığı yapan firmanın içinde 1 milyon lira bulunan kasasını çaldı. Tanınmamak için takma sakal ve bere takan Yunus K.'nin firmaya gelişi, levye ile güvenlik kameralarını kırması, diğer kameralara yansıdı. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı, çaldığı paralar da kiraladığı evde bulundu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.1.2018 14:36 Güncelleme Tarihi: 23.1.2018 14:51
Takma sakal takıp, müdürü olduğu firmadan 1 milyon lira çaldı

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Altın toptancılığı yapan Burak A. (33), sabah iş yerine geldiğinde içinde 1 milyon lira bulunan kasanın yerinde olmadığını fark etti. Burak A.'nın ihbarıyla firmaya gelen Asayiş Şube lüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.



TAKMA SAKAL TAKIP, MÜDÜRÜ OLDUĞU FİRMAYI SOYDU

Polis ekipleri, 40 güvenlik kamerasını incelemeye alarak, 30 kişiyi sorguladı. Detaylı çalışma sonucu polis, kasayı çalan kişinin, firmada müdür olarak görev yapan Yunus K. olduğunu tespit etti. Ekipler, Yunus Y.'yi gözaltına aldı. İfadesinde suçunu itiraf eden Yunus K., 1 milyon lirayı, Görükle Mahallesi'nde kiraladığı bir evde sakladığını söyledi. Belirtilen adrese giden ekipler, çalınan paraları buldu.

Firma sahibi Burak A., şüpheli Yunus K.'den şikâyetçi olmadı. Yunus K., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.



LEVYE İLE GÜVENLİK KAMERALARINI KIRDI

Öte yandan, Yunus K.'nin firmaya soygun için geldiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, tanınmamak için takma sakal ve bere takan şüpheli, gece saat 03.30 sıralarında geldiği firmada, güvenlik kameralarını levye ile kırıyor. Şüpheli ardından iş yerine girerek çekmeceleri karıştırıyor.

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Takma sakal takıp, müdürü olduğu firmadan 1 milyon lira çaldı
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