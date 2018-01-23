Takma sakal takıp, müdürü olduğu firmadan 1 milyon lira çaldı

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Altın toptancılığı yapan Burak A. (33), sabah iş yerine geldiğinde içinde 1 milyon lira bulunan kasanın yerinde olmadığını fark etti. Burak A.'nın ihbarıyla firmaya gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.





TAKMA SAKAL TAKIP, MÜDÜRÜ OLDUĞU FİRMAYI SOYDU



Polis ekipleri, 40 güvenlik kamerasını incelemeye alarak, 30 kişiyi sorguladı. Detaylı çalışma sonucu polis, kasayı çalan kişinin, firmada müdür olarak görev yapan Yunus K. olduğunu tespit etti. Ekipler, Yunus Y.'yi gözaltına aldı. İfadesinde suçunu itiraf eden Yunus K., 1 milyon lirayı, Görükle Mahallesi'nde kiraladığı bir evde sakladığını söyledi. Belirtilen adrese giden ekipler, çalınan paraları buldu.



Firma sahibi Burak A., şüpheli Yunus K.'den şikâyetçi olmadı. Yunus K., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.





LEVYE İLE GÜVENLİK KAMERALARINI KIRDI



Öte yandan, Yunus K.'nin firmaya soygun için geldiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, tanınmamak için takma sakal ve bere takan şüpheli, gece saat 03.30 sıralarında geldiği firmada, güvenlik kameralarını levye ile kırıyor. Şüpheli ardından iş yerine girerek çekmeceleri karıştırıyor.