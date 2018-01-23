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Zeytin Dalı şehidi memleketine uğurlandı

'nda şehit düşen 'ın cenazesi Havalimanı'nda yapılan törenle memleketi 'ya uğurlandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.1.2018 10:33 Güncelleme Tarihi: 23.1.2018 10:35
Zeytin Dalı şehidi memleketine uğurlandı

'nda şehit olan 30 yaşındaki 'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Gaziantep Havalimanı'na getirildi. Şehidin memleketine uğurlandığı törene Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Ali Ekiyor, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Uysal, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman katıldı.



Şehidin cenazesi, törenin ardından Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla memleketi 'ya gönderildi.

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Zeytin Dalı şehidi memleketine uğurlandı
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