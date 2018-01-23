Zeytin Dalı şehidi memleketine uğurlandı

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 30 yaşındaki Astsubay Musa Özalkan'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Gaziantep Havalimanı'na getirildi. Şehidin memleketine uğurlandığı törene Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Ali Ekiyor, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Uysal, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman katıldı.
Şehidin cenazesi, törenin ardından Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla memleketi Ankara'ya gönderildi.
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