Büyükşehir Belediyesi evsizleri misafir ediyor

İBB'den yapılan yazılı açıklamada, hava sıcaklıklarının düşmesiyle zabıta ekiplerinin evsiz vatandaşları bulundukları yerden araçlarla alarak, Esenyurt İBB İSTAÇ eğitim merkezine götürdüğü belirtildi.

Misafir edilen vatandaşların yemek, giyecek ve temizlik gibi ihtiyaçlarının karşılandığı bildirilen açıklamada, evsizlere memlekete gönderme, huzurevi ve bakımevine yerleştirme, aileye teslim ve yurtlara yerleştirme gibi hizmetler de verildiği aktarıldı.

Şu ana kadar 305 evsizin misafir edildiği bilgisi verilen açıklamada, vatandaşların gördükleri evsizleri "153 Beyaz Masa"ya bildirmeleri istendi.

Çarptığı köpeği belediye otobüsüne alıp, çağırdığı görevlilere teslim etti