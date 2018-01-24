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Büyükşehir Belediyesi i misafir ediyor

, soğuk hava sebebiyle sokakta kalan vatandaşları misafir ederek, yemek, giyecek, temizlik gibi ihtiyaçlarını karşılıyor.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2018 20:19 Güncelleme Tarihi: 24.1.2018 20:39
Büyükşehir Belediyesi evsizleri misafir ediyor

'den yapılan yazılı açıklamada, hava sıcaklıklarının düşmesiyle zabıta ekiplerinin evsiz vatandaşları bulundukları yerden araçlarla alarak, Esenyurt İBB İSTAÇ eğitim merkezine götürdüğü belirtildi.

Misafir edilen vatandaşların yemek, giyecek ve temizlik gibi ihtiyaçlarının karşılandığı bildirilen açıklamada, e memlekete gönderme, huzurevi ve bakımevine yerleştirme, aileye teslim ve yurtlara yerleştirme gibi hizmetler de verildiği aktarıldı.

Şu ana kadar 305 evsizin misafir edildiği bilgisi verilen açıklamada, vatandaşların gördükleri evsizleri "153 Beyaz Masa"ya bildirmeleri istendi.

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Büyükşehir Belediyesi evsizleri misafir ediyor
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