Eski Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı itirafçı oldu

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan eski Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Adem Kul, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında itirafçı oldu.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya meslekten ihraç edilen eski Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Kul, Silivri'deki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

"ETKİN PİŞMANLIK"TAN YARARLANACAK

Silivri 6 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurum Müdürlüğü aracılığıyla etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma talebinde bulunan Kul, itirafçı oldu.

Kul, şunları dile getirdi:

"2014 yılı Ağustos ayında 'Şahap' kod adlı kişi, benim evime geldi. Kendisi bana ByLock programından bahsetti, 'Bir iletişim programı.' dedi. Ben o zaman iPhone kullanıyordum. App Store'den ByLock programını telefonuma indirdim. Kullanıcı adı ve şifre bölümü vardı, şu anda kullanıcı adı ve şifremi hatırlamıyorum. ByLock listemde sadece 'Şahap' adlı kişi ekliydi. Şahap, bana ByLock üzerinden 2014 yılı HSYK seçimlerini soruyordu. Şahap'ın attığı mesajlarda örgütsel hiçbir mesaj yoktu."

HSYK SEÇİMLERİNDEKİ SÜRECİ ANLATTI

İfadesinde FETÖ ile bağlantısını bildiği yargı camiasından isimleri de veren sanık Kul, 2014 yılı HSYK seçimlerinde yaşadığı süreci anlattı.

Örgüte katıldığı için pişmanlığını dile getiren Kul, tahliyesini talep etti.

Cumhuriyet Başsavcıvekili, mütalaasında, sanığın verdiği bilgilerin genel içerikli ve herkesin kıdemiyle uyuştuğunu, sohbet gruplarının ayrıntısı ve kişileriyle ilgili yeterli bilgi aktarmadığından delil durumu itibarıyla tutukluluk halinin devamına hükmedilmesini istedi.