Işığımız söndü

Burdur
'da, yeni yılın ilk günü, ünivresiteli erkek arkadaşı tarafından bıçaklandıktan sonra boğularak öldürülen 17 yaşındaki Ayten Keklik
'in Mersin'deki baba evinde hâlâ yas var. SABAH'a konuşan genç kızın anne ve babası, Hüsniye ve Erdinç Keklik
, "Hayatımızın ışığı söndü. O bizim her şeyimizdi. Melek gibi bir kalbi vardı. Herkesin yardımına koşardı" dedi. 'DAYANILIR GİBİ DEĞİL'
Mersin'den, yılbaşı için ziyaretine gittiği Burdur'un Ağlasun ilçesinde, kıskançlık krizine giren üniversite öğrencisi erkek arkadaşı Furkan Kaya (19) tarafından yeni yılın ilk gününde bıçaklandıktan sonra boğularak öldürülen, lise öğrencisi 17 yaşındaki Ayten Keklik'in ailesinin acısı dinmiyor. Güçlükle ayakta duran anne Hüsniye Keklik, kızının fotoğraflarına bakıp, "Dayanılacak gibi değil" diyerek gözyaşı döküyor. Ayten Keklik'in kardeşleri Zeynep Keklik ve Alper Ali Keklik de anne ve babalarını teselli etmeye çalışıyor. MELEK KALPLİYDİ
SABAH'a konuşan acılı anne Hüsniye Keklik, "Kızımla o korkunç olay olmadan birkaç dakika önce telefonda görüşmüştüm. Bu da son görüşmemiz oldu. Ayten Mersin Havva Sultan Kız Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencisiydi. Çok başarılıydı. Hep takdirteşekkür getirirdi. Bu yıl üniversite sınavına girip önümüzdeki yıl da 4 yıllık hemşirelik fakültesine başlayacaktı. Üniversiteyi bitirdikten sonra iyi bir hemşire olup, insanlara şifa dağıtmak istiyordu. Biz de büyük umutlarla, 'hemşire olsun, şifa dağıtsın' diyerek okutuyorduk. Kızımızın ölümünün ardından bizde yaşayan birer ölüye döndük. O bizim her şeyimizdi. Melek gibi kalbi vardı. Herkesin yardımına koşardı. Umudumuzdu" dedi. 'CEZALAR CAYDIRICI OLSUN'
Baba
Erdinç Keklik, "Kızımı hemşire olsun, şifa dağıtsın diye okutuyorduk. Acımız çok büyük. Hiçbir ceza yüreğimizdeki acıyı hafifletemez. Bizim kızımız gitti, geriye gelmeyecek. Ancak başka anne babaların canı yanmasın diye bunun gibi insanlara en ağır cezalar verilsin. Bu tür olayların önlenebilmesi için cezaların caydırıcı olması gerekir" diye konuştu.