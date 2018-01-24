Ordumuzun ve yurdumuzun safındayız

Dillendirdiğimiz her şeyi, tarihi köklerimize sadık kalarak ve ondan aldığımız ilhamla aziz milletimizin dünyada hak ettiği yer için, istikbalimizi kurmak için haykırdık, yazdık. Bugün de ülkemizin bekası ve sınır emniyetimizin tesisi adına Afrin'deki terör örgütü mensuplarına yönelik olarak başlatılan "Zeytin Dalı Operasyonu"nu aynı duygularla gönülden destekliyor, askerlerimizin muzaffer olması için dualar ediyoruz.

DUYGULARLA GÖNÜLDEN DESTEKLİYOR

Batılı güçlerin açık desteğini arkasına alan, küçük yaştaki yavruları dahi kullanmaktan kaçınmayacak kadar alçalan, topraklarımıza dair ne varsa düşmanlık eden terör örgütlerine hadlerini bildirmek ancak Türkiye'ye yakışırdı, nitekim öyle de oldu, oluyor. Biz yazarlara düşen vazifenin Türkiye'nin sadece Türkiye'den ibaret olmadığını, tüm ezilmişlerin sığınağı olduğunu, Afrika'daki unutulmuşlardan Asya içlerinde hasret çekenlere ve yeryüzünün geri kalanına kadar tüm coğrafyalarda hayırla yâd edilmemizin ne anlama geldiğini yazmaktan, anlatmaktan ibaret olduğunun idrakindeyiz. Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi tüm gönüllüleri, üyeleri ve bütün kurullarıyla her zaman olduğu gibi, memleketimizin birliğini, dirliğini tehdit eden dâhili harici tüm unsurlara karşı, İslam'ın izzetinin mümessili konumundaki devletinin ve ordusunun yanında olmaya devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ İSTANBUL ŞUBE BAŞKANI

MAHMUT BIYIKLI