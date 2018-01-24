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Remezen sonra yakalandı

İzmir'de para anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı 1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaraladığı iddia edilen kişi, sonra 'da polisin operasyonuyla yakalandı. Ramazan Türkmen kimliğiyle 12 yıl kaçan kişinin asıl adının olduğu ve arama kaydının bu isimle yapıldığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 24.1.2018 16:13 Güncelleme Tarihi: 24.1.2018 16:14
Remezen 12 yıl sonra yakalandı

13 Mart 2006 yılında İzmir'in Basmane'de elektronik malzeme satışı yapılan bir işyerinde Zülfü Ertürk ve kuzeni Mehmet Tevfik Ertürk ile arasında 90 bin dolarlık alacak yüzünden tartışma çıktı. Tartışmada Remezen Türkmen, üzerinde taşıdığı tabancayla Zülfü Ertürk'ü öldürüp kuzeni Mehmet Tevfik Ertürk'ü de yaraladıktan sonra ortadan kayboldu.



RAMAZAN DEĞİL, REMEZEN

dır yakalanmayan cinayet şüphelisi Remezen Türkmen, 'nın merkez Karaköprü ilçesinde otomobille gezdiği sırada polis tarafından şüphe üzerine durduruldu. Üst araması yapılan Türkmen'in şüpheli hareketler sergilemesinden kuşkulanan polis kimlik istedi. Ancak cinayet şüphelisi kimliğinin yanında olmadığını adının ise 'Ramazan Türkmen' olduğunu belirtti. Bunun üzerine GBT sorgulaması yapılan isimde herhangi bir kayıt çıkmaması üzerine Türkmen, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Burada yapılan kimlik tespitinde şüphelinin isminin 'Ramazan' değil, 'Remezen' olduğu ve arandığı belirlendi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Remezen 12 yıl sonra yakalandı
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