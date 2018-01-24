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Yangında can pazarı yaşandı

’ın Çerkezköy ilçesinde 4 katlı bir binanın 2. katında elektrikli sobadan çıktığı tahmin edilen yangında korku dolu anlar yaşandı. Binada mahsur kalan apartman sakinleri itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken dumandan etkilenen 14 kişi hastanelere kaldırıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2018 14:37
Yangında can pazarı yaşandı

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi Birsen Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın ikinci katındaki dairede yangın çıktı. Daireden yükselen dumanlar bir anda korku ve paniğe neden oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarları ile olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve 112 Acil Servis ekipleri yangının meydana geldiği eve müdahale etti.

Yangının çıktığı evden ve binadaki diğer evlerden itfaiye aracılığıyla tahliye edilen Cemal Çakmak (40), Dilek İpek (18), Mehtap Daşdemir (20), Saim Akın (28), Makbule Daşdemir (68), Sinan İpek (24), Ulya Daşdemir (33), Yadigar Çağlayan (64), Osman Çağlayan (55), Fatma İbrahim (37), İbrahim İbrahim (14), R.İ. (1), Meryem İbrahim ve Ceylan İbrahim isimli vatandaşlar ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi ve özel hastanelere sevk edildi.

Can pazarının yaşandığı yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının ilk incelemelere göre evin salonunda bulunan elektrikli sobadan çıktığı tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yangında can pazarı yaşandı
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