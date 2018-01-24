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Zincirleme sında1 ölü, 19 yaralı

'nın ilçesinde meydana gelen zincirleme sında 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2018 23:05 Güncelleme Tarihi: 25.1.2018 00:37
Zincirleme trafik kazasında1 ölü, 19 yaralı

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 GN 733 plakalı tır, - karayolunun 15. kilometresinde, etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle devrildi. Arkadan gelen 33 CFU 91 plakalı yolcu otobüsü de tıra çarptı.

Yaralılara yardım etmek için duran 41 AC 008 otomobile de arkadan gelen 68 S 3021 plakalı midibüs çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otobüsün altında kalan 5 yaşındaki Eslem Sena Uyanık, ekiplerin çalışması sonucu buradan çıkarıldı.

da, araçlardaki 20 kişi yaralandı. Yaralılar, Konya kent merkezi ile Ilgın ve Kadınhanı ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kadınhanı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Eslem Sena Uyanık, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Uyanık'ın cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

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Zincirleme trafik kazasında1 ölü, 19 yaralı
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