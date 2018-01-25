Bakanlıktan "Otobüs şoförü gaziyi aşağı attı" haberine açıklama

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından bugün bazı basın organlarında yer alan "Otobüs şoförü gaziyi aşağı attı" başlıklı haberlere ilişkin yapılan açıklamada, "Yaşanan üzücü olayın ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya'nın talimatı ile İl Müdürlüğü ekiplerimiz harekete geçmiş, olaya maruz kalan gazimiz ile bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Yapılan görüşmede yaşanan olayla ilgili olarak duyulan üzüntü dile getirilmiş, ayrıca olay ile ilgili detaylı bir araştırma yapılarak söz konusu tavrı sergileyen kişiler hakkında gerekli soruşturmanın yapılacağı kendisine bildirilmiştir" denildi.



AÇIKLAMANIN DEVAMINDA ŞUNLAR KAYDEDİLDİ:



"Şehit yakını, gazi, engelli ve yaşlılarımız için maddi ve manevi tüm ihtiyaçlarını karşılamak için tüm Türkiye'de birçok çalışma yapan Bakanlığımız, ulaşım konusunda da vatandaşlarımıza gereken desteği vermektedir. Bakanlığımız ücretsiz seyahat hakkının kullanımı için Türkiye genelinde 13 bin araç için 2017 yılında toplam 112 milyon 500 bin TL ödeme yapmıştır. Yaşanan olayda gazimize yapılan muameleyi asla kabul etmediğimizi ve olayın takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Gazi yolcuyu otobüsten indirdi... O anlar kamerada!

İBB AÇIKLAMA YAPTI



Sosyal medyada yayınlanmasının ardından tepki çeken olay üzerine İBB'den yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Beşiktaş'ta 36YM hattında bir gazimizin ücretsiz seyahat kartı ile iki katlı otobüse bindirilmemesi bizi fazlasıyla üzmüştür. Olayın sosyal medyada paylaşılması ile birlikte durumdan haberdar olup hemen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa ekiplerimiz Gazimizi evinde ziyaret etmiş ve yaşanan bu üzücü olay için özürlerimizi iletmişlerdir. Ayrıca sürücü hakkında hemen soruşturma başlatılmış olup cezai işlem uygulanacaktır. Bu üzücü olaydan dolayı gazimiz ve kamuoyundan özür dileriz. Gazilerimiz İBB için hep özel bir önem ve hassasiyet arzetmiştir. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir" denildi.