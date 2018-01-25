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Bir liralarla 10 yılda 45 bin biriktirdi

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.1.2018
Bir liralarla 10 yılda 45 bin TL biriktirdi

Trabzon'da kantin işleten Mehmut Ufuk Ayas (38), 10 yıl önce ev almak için madeni 1 liraları biriktirmeye başladı. Trabzon'un plaka kodu olan "61"e vurgu yaparak hedefinin 61 bin biriktirmek olduğunu söyleyen Ayas, 1'er liradan şu ana kadar 45 bin TL biriktirmeyi başardı. Hırsızlığa karşı paralarını bir küpe koyarak kendisinin ve bir arkadaşının bildiği bir fındık bahçesinde toprağa gömdü. Ayas, "Paraya hiç dokunmadım. Sadece Trabzonsporlu olduğum şike anıtı için 61 TL verdim. yapıyorlar. Bir de Kulübü'ne yardım için biraz ayırdım" dedi.

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Bir liralarla 10 yılda 45 bin TL biriktirdi
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