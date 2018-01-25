Büyükbaş vurgun

İstanbul Sultangazi'de iki ay arayla 23 büyükbaş hayvan
ını hırsızlara kaptıran Bilal Altıntaş (40) bitmek bilmeyen hırsız kabusu yaşıyor. 19 Ocak'ta çalınan 15 büyükbaş hayvanını ararken yardım istediği şüpheli Ali Seyit A. aracı olma bahanesiyle aldığı 10 bin lira ile kayıplara karıştı. 150 bin lira zarar eden Altıntaş, bölgede çok sayıda kişiyi mağdur edip hayvanlarını ve otomobillerini çalan hırsızların bulunmasını istiyor.
Yayla Mahallesi'nde hayvancılık yapan Bilal Altıntaş'ın iddiasına göre iki ay önce 8 adet boğası çalındı. Hırsızların elebaşı, Altıntaş'a ulaşıp hayvanları karşılığında 30 bin TL istedi. Altıntaş para vermeyi reddedince hırsızlar hayvanları kesti. Hayvanlarını çalan kişilerin bir çete olduğunu ve 10 yıldan beri bölgede onlarca otomobil ve hayvan çaldıklarını öğrenen Bilal Altıntaş, 19 Ocak'ta bir kez daha hırsızlık şokuyla sarsıldı. Hırsızlar, Bilal Altıntaş'ın 15 tane ineğini çaldı. İddialara göre hırsızlar meradaki sürüden 15 ineği alıp kayıplara karıştı. Esentepe Polis Merkezi'nde şikâyetçi olan Altıntaş, Sultangazi Asayiş Büro'da başından geçenleri anlattı. Buna göre, akşam eve dönen sürüden 15 ineğin eksik olduğunu fark eden Altıntaş ineklerini aramaya koyuldu. Hayvanlarını bulamayınca, mahalleden tanıdığı Ali Seyit A. adlı şüpheliden yardım istedi. İnekleri bulabileceğini söyleyen Ali Seyit A., şüphelilere ulaştığını ve 20 bin lira para istediklerini söyledi. Altıntaş, çaresizce 15 bin lira verebileceğini söyledi. Ali Seyit A., hayvanlarına ulaşma umuduyla Bilal Altıntaş'ın kendisine ilk ödeme olarak verdiği 10 bin lirayı alıp kayıplara karıştı. 'POLİSE GİDERSENİZ KÖTÜ OLUR'
"Bizim buralarda artık bu çeteyle pazarlık yapmak olağan hale geldi" diyen Bilal Altıntaş, "Kendi malımızı para verip alıyoruz. Ben para verdim çünkü köklü bir aile olduğumuzdan bize bir zarar verebileceklerini düşünmedim. Çünkü herkes korkuyor, tehdit alıyor. Uğraşmak yerine parayı verip kurtulmak istiyorlar. 'Polise giderseniz sizin için kötü olur' diye tehdit ediyorlar. Hırsızlar, hayvanları çaldıktan sonra mahallemize 4-5 arabayla gelip tur attı ve gövde gösterisi yaptı. Bir nevi gözdağı vermeye çalışan hırsızlar çaldıklarının ertesi günü alay eder gibi mağdurları ziyaret ediyor. Ali Seyit A., babası Taner A. ve Davut A.'dan şikâyetçiyim" dedi. Beyza KABASAKAL/SABAH