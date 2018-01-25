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Kahramanmaraş kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta Ahir Dağı’ndaki dağ evinde tek başına doğal ve organik ürünler tüketerek yaşayan emekli Jandarma Başçavuş Mustafa Uludağ, ormana yem bırakarak yaban hayatın korunmasına destek oluyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.1.2018 10:23 Güncelleme Tarihi: 25.1.2018 10:44
Kahramanmaraşlı Robinson

"" olarak da bilenen Mustafa Uludağ (56), görevdeyken kazandığı "hayatta alma" deneyimini emekli olduktan sonra da sürdürüyor. Ahir Dağı'ndaki dağ evinde tek başına yaşamını sürdüren Uludağ, dağdan topladığı şifalı bitki ve meyvelerle hastalara deva olmaya çalışıyor. Ayrıca Uludağ, sipariş verenlere takas yöntemiyle şifalı bitki temin ediyor. Ahir Dağı'ndaki evinde vişne, mahlep, acı kiraz, erik gibi meyveleri kurutmalık olarak kullanan ve reçel yapan Uludağ, dağ evine kendi imkanlarıyla su temin ediyor elektriğini de üretiyor.

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Kahramanmaraşlı Robinson
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