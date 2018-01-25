Malezyalı öğrenci liderleri İstanbul'da buluştu

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de faaliyet gösteren Malezyalı Öğrenciler Birliği (MASAT) tarafından düzenlenen ve dünyanın farklı ülkelerinde öğrenim gören Malezyalı Öğrenciler Birliği başkanlarını bir araya getiren Boğaziçi Zirvesi İstanbul'da gerçekleştirildi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Osmanlı-Malay Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen zirvenin açılışında konuşan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Duman, üniversitenin kurulduğu günden itibaren uluslararasılaşma yönünde birimler oluşturduğunu aktardı.

OSMANLI-MALAY İLİŞKİLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ

Osmanlı-Malay Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni bu amaçla 2015'te kurarak, hem Kuala Lumpur'da hem de İstanbul'da iki dünyanın tüm yönleriyle incelendiğini belirten Duman, şunları kaydetti:

"Birçok kurumun oluşmasında olduğu gibi bu merkezin kuruluşunda da Sayın Cumhurbaşkanımızın çok değerli yönlendirmeleri vardır. Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi'nden bir heyet ülkemize gelip Osmanlı-Malay ilişkilerini araştıracak bir merkez kurulması için Cumhurbaşkanımıza taleplerini iletiyorlar. Kendileri de merkez için bizim üniversitemizi işaret ediyor. Böylece biz de çalışmalara başlayarak 2015'te kuruluşu gerçekleştirdik. O günden bugüne, yaz ve kış okulları ile sempozyumlar düzenledik. Yakında ise Açe tarihini anlatan bir kitap yayınlayacağız. Artık kendi bilgi kaynaklarımızı kendimiz oluşturmalıyız. Sizlerden de beklentilerimiz bu yöndedir. Kendimizle ilgili bilgileri artık İngilizlerden, Fransızlardan öğrenmeyelim. Siz bizi bizden öğrenin, biz sizi sizden öğrenelim."

"TÜRKİYE 15 YILDIR ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞMUŞ BİR ÜLKEDİR"

Prof. Dr. Musa Duman, Türkiye'nin tüm İslam coğrafyası için önemli bir ülke olduğu hususunda bütün Müslümanların ittifak halinde olduğunu, bu nedenle Türkler kadar tüm Müslümanların da Türkiye'ye sahip çıkmak zorunda bulunduğunu vurgulayarak, "Dünyadaki tüm Müslümanların ikinci vatanı Türkiye'dir. İkinci vatanınızı koruyun." ifadelerini kullandı.

"Çok yakın bir zamanda, 15 Temmuz'da, ülkemiz daha önce hiç görmediğimiz bir işgal provasıyla karşı karşıya kaldı. Çok şükür ki Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, halkımızın sağduyusuyla bu işgal girişimi de bertaraf edildi. Ancak İslam coğrafyasında son zamanlarda Türkiye'deki Müslümanların haklarının gasp edildiği yönünde bir imaj ortaya koyuluyor. Bu nedenle sizler ülkemizi iyi tanıyın ve ülkemizle ilgili bu olumsuz imajları ortaya atan 15 Temmuz'u işleyenlerin mağdur edebiyatlarına asla itibar etmeyin. Türkiye'de Müslümanlara herhangi bir eziyet yoktur. Aksine, Türkiye 15 yıldır özgürlüğüne kavuşmuş bir ülkedir."

BOĞAZİÇİ ZİRVESİ, GELECEĞE BÜYÜK YATIRIM

Duman, gençlerin bir araya gelerek kendi ülkelerinin geleceğine dair görüş ve önerilerini paylaşmalarına olanak veren Boğaziçi Zirvesi'nin, Malezya'nın geleceğine büyük bir yatırım olduğunu, zirveye daha sonraki yıllarda da ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyacaklarını bildirdi.

Türkiye'deki öğrencilerin yanı sıra Asya'dan Avrupa'ya, Amerika'dan Afrika'ya farklı ülkelerde eğitimlerini sürdüren Malezyalı öğrenciler, 24-28 Ocak'ta düzenlenen Boğaziçi Zirvesi'nde, eğitim, gençlik, siyaset, ekonomi, toplum, sanat ve güncel meselelere dair fikirlerini, deneyimlerini ve geleceğe dair önerilerini paylaşıyor.

Zirve kapsamında yabancı bir öğrenci olarak farklı ülkelerde eğitim görmenin avantajları ve dezavantajları da masaya yatırılarak ön yargılardan ve ötekileştirmelerden arındırılmış kültürel birliktelik için öğrencilerin neler yapabileceği ele alınacak.