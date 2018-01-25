Milli Piyango | Süper Loto çekiliş sonucu | 25 Ocak 2017

Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği Süper Loto oyununun 536'ncı hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları 5, 12, 15, 17, 20 ve 40 oldu. Çekiliş sonuçları na göre 6 bilen bir kişi, 42 milyon 532 bin 640 lira ikramiye kazandı. İşte Süper Loto çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar!Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi, 42 milyon 532 bin 640 lira 20 kuruş ikramiye kazandı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 322 kişi 8 bin 191 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 19 bin 555 kişi 144 lira 95'er kuruş, 3 bilen 368 bin 898 kişi 13 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.



Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu, Erzincan'dan yatırdığı belirtildi.



Çekilişte, 52 milyon 892 bin 827 lira 75 kuruş ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan kamuya KDV olarak 7 milyon 474 bin 68 lira 61 kuruş, şans oyunları vergisi olarak da 4 milyon 185 bin 937 lira 14 kuruş aktarılacak.