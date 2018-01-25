Tarabya sahilde yol çöktü! Yol trafiğe kapandı

Sarıyer'de, isale hattındaki arıza nedeniyle yolda çökme meydana geldi.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Alınan bilgiye göre, sabahın erken saatlerinde Tarabaya Yeniköy Caddesi'ndeki Kalender Orduevi'nin önünde çökme oldu. Çökme nedeniyle Tarabya-Yeniköy arası iki istikamette yol trafiğe kapatıldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yolla ilgili çalışma başlatıldı.

İBB AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, çökmenin yolun altından geçen su borusunun patlaması sonucu meydana geldiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Sabah saatlerinde Sarıyer'in Yeniköy Mahallesi'nde yer alan 900 mm çaplı ana isale hattında arıza meydana gelmiştir. Arıza sebebiyle sahil yolunda çökme meydana gelmiş ve önlem olarak sahil yolu trafik ekiplerince trafiğe kapatılmıştır. Ekiplerimizce arızaya müdahale edilmektedir. Arıza sebebiyle Sarıyer ilçesi Tarabya, PTT Evleri, Yeniköy, İstinye, Çayırbaşı, Merkez, Cumhuriyet, Büyükdere, Ferahevler, Maden ve Kireçburnu mahallelerine su verilememektedir. Gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir."

Tarabya'da yol çöktü