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Hazinedar’ın kızkardeşi de görevden uzaklaştırıldı

Giriş Tarihi: 26.1.2018
Hazinedar’ın kızkardeşi de görevden uzaklaştırıldı

Yürütülen soruşturma kapsamında ocak ayı başında görevden uzaklaştırılan 'li eski Beşiktaş Belediye Başkanı 'ın kızkardeşi de görevden alındı. Hazinedar'ın seçimlerden hemen sonra özel kalem müdürü olarak atadığı kardeşi , istisnai kadrodan memur yapıldı. Başkan Hazinedar'ın, kız kardeşini memur yapması Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu'ndan da kınama cezası almasına neden olmuştu. Pelin Hazinedar Başlangıç, yürütülen yolsuzluk soruşturmaları kapmasında dün görevinden uzaklaştırıldı.

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Hazinedar’ın kızkardeşi de görevden uzaklaştırıldı
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