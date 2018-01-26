Hazinedar’ın kızkardeşi de görevden uzaklaştırıldı

Yürütülen soruşturma kapsamında ocak ayı başında görevden uzaklaştırılan CHP'li eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın kızkardeşi de görevden alındı. Hazinedar'ın seçimlerden hemen sonra özel kalem müdürü olarak atadığı kardeşi Pelin Hazinedar Başlangıç, istisnai kadrodan memur yapıldı. Başkan Hazinedar'ın, kız kardeşini memur yapması Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu'ndan da kınama cezası almasına neden olmuştu. Pelin Hazinedar Başlangıç, yürütülen yolsuzluk soruşturmaları kapmasında dün görevinden uzaklaştırıldı.

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