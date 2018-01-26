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lı milyarder çiftin öldürüldüğü ortaya çıktı

Toronto polisi, 16 Aralık 2017 tarihinde evlerinde şüpheli şekilde ölü olarak bulunan ilaç devi Apotex'in kurucusu ve eşi 'ın cinayete kurban gittiklerini açıkladı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.1.2018 23:40 Güncelleme Tarihi: 26.1.2018 23:56
Kanadalı milyarder çiftin öldürüldüğü ortaya çıktı

polisi, milyarder çift Barry ve 'ın öldürüldüğünü açıkladı.

Polis tarafından yapılan açıklamada altı haftalık soruşturma sonucu çiftin "hedef alındığı" belirtildi.

CESETLERİ EMLAKÇI TARAFINDAN BODRUMDA BULUNMUŞTU

Öte yandan Kanadalı ünlü milyarder ve ilaç devi Apotex'in kurucusu ve eşi Honey Sherman 16 Aralık 2017 tarihinde evlerinde ölü bulunmuştu. Raporlara göre Bernard Sherman ve eşi Honey Sherman'ın cesetleri bodrum katında emlakçı tarafından bulundu. Kanada polisi, inceleme çalışmalarının ardından mülke zorla girilen bir işarete rastlamadıklarını, ancak ölümlerinin şüpheli şekilde olduğunu bildirmişti.

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Kanadalı milyarder çiftin öldürüldüğü ortaya çıktı
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