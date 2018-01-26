Süper Loto sonuçları burada! Süper Loto bilet sorgulama | Büyük ikramiye Erzincan'a gitti...

Milyonlarca kişinin hayalini kurduğu 42 milyon TL'lik büyük ikramiye tek bir kişiye gitti! Süper Loto sonuçlarına göre tam 11 haftadır devreden ikramiye adresini buldu; Erzincan'da yaşayan bir vatandaşa çıkan 42 milyon TL'lik ikramiye sosyal medyada dün akşamın konusu oldu. Erzincan ismi twitterda tt listesine girdi. Süper Loto sonuçları ise haberimizde...

25 OCAK SÜPER LOTO SONUÇLARI

25 Ocak Süper Loto sonuçları belli oldu. 536. hafta çekilişinde şanslı numaralar 05, 12, 15, 17, 20, 40 olarak belirlendi. 6 bilen kişi sayısı 1 olurken Erzicanlı talihli 42.532.640.20 TL kazandı. 5 bilen kişi sayısı 322 olurken kişi başına düşen ikramiye tutarı 8.191.90 TL oldu. 4 bilen kişi sayısı 19.55 olurken kişi başına düşen ikramiye tutarı 144. 95 TL oldu. 368.898 kişi ise 3 bildi ve 13.25 TL'lik teselli ikramiyesinin sahibi oldu.

MPİ tarafından ifade edilen yazılı kurallara göre; ikramiye kazananların ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi ve Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenmektedir.

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