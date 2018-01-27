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Gelinlikleriyle uğurlandılar

’da buzlanan yolda kaza yapıp yaşamını yitiren Merve ve ablası Melike Yurtsever, ’nde giyemedikleri gelinlikleri ve duvaklarıyla uğurlandı

ABBAS ÇAKAR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.1.2018
Gelinlikleriyle uğurlandılar

'nın Weilheim kentinde, bir anaokulunda öğretmenlik yapan 21 yaşındaki Melike Yurtsever, işten çıktıktan sonra bir şirkette stajyer olarak çalışan 17 yaşındaki kardeşi 'i de alarak eve gitmek üzere yola çıktı. Ancak buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarptıktan sonra savrulup, karşı yöne geçerek, başka bir araçla çarpıştı. Melike Yurtsever olay yerinde yaşamını yitirirken, ambulans helikopterle ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmak istenen Merve Yurtsever de yolda öldü.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Almanya'da doğan ve orada büyüyen iki kardeşin cenazeleri, işlemlerinin tamamlanmasının ardından önceki gece memleketleri 'ne getirildi. Hayatlarının baharında yaşamlarını yitiren iki kız kardeş için dün cuma namazını müteakip İzmit ilçesindeki Bağyolu Nazmi Oğuz Camisi'nde tören düzenlendi. Törene katılan baba Aytekin Yurtsever, anne Ayşe Yurtsever, ağabey Metin Yurtsever ile dede Mustafa Ceran, gözyaşlarına boğuldu. Törene katılan İzmit Belediye Başkanı da acılı aile ve yakınlarına başsağlığı diledi. Giyemedikleri gelinlikleri ve duvakları tabutlarının üzerine konulan kardeşler, cenaze namazının ardından gözyaşları ile Kuruçeşme Hatipköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Gelinlikleriyle uğurlandılar
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