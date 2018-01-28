Afrin şehitlerinin cenazeleri memleketlerine gönderildi

Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Fatih Mehmathan'ın cenazesi saat 09.45 sıralarında askeri bir uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na getirildi.





Şehidin cenazesini havalimanında babası Mehmet, annesi Nihal ve eşi Gamze Mehmethan ile çok sayıda vatandaş karşıladı. Cenazesi askeri uçaktan indirilen Fatih Mehmethan'ın tabutu askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşındı. Bu sırada bazı yakınları ise gözyaşlarını tutamadı.

Afrin şehidi Mehmethan'ın cenazesi İstanbul'a getirildi

Şehidin cenazesi daha sonra konvoy eşliğinde gasilhaneye götürüldü.

ŞEHİT EŞİNİ ASKERİ ÜNİFORMAYLA KARŞILADI

Sabah saatlerinde uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na getirilen şehidin cenazesini ailesi karşıladı. Konvoy eşliğinde Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'nın gasilhanesine getirilen şehidi, 4 aylık eşi Gamze Mehmethan giydiği askeri üniforma ile karşıladı ve "Kalk da bana gel" diye seslendi. Gamze Mehmethan bu sözlerin ardından eşinin tabutunun başında gözyaşlarına boğuldu.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Henüz 4 aylık evli olan Fatih Mehmethan'ın cenazesi bugün ikindi vakti Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii'nde düzenlenecek cenaze namazının ardından Kocatepe Şehitliği'nde toprağa verilecek.

MERSİN ŞEHİDİNİN CENAZESİ HELİKOPTERLE GETİRİLDİ

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Komando Uzman Çavuş Ali Gümüş'ün cenazesi helikopterle Mersin'in Mut ilçesine getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"nında çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Komando Uzman Çavuş Ali Gümüş'ün cenazesi helikopterli Mut Şehit Stadı'na getirildi.

Şehidin cenazesi öğle namazının ardından Meydan Mahallesi'ndeki Eyüp Kahraman Camii'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Şehidin eşi Hanife Gümüş 7 aylık hamile olduğu öğrenildi.

HATAY HAVALİMANI'NDA TÖREN

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Astsubay Piyade Üstçavuş Fatih Mehmethan ile Piyade Uzman Çavuş Ali Gümüş'ün cenazeleri törenle memleketlerine uğurlandı.

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı cenazeleri memleketlerine uğurlanmak üzere Hatay Havalimanı'na getirildi.

Burada düzenlenen törenin ardından Mehmethan'ın naaşı uçakla memleketi İstanbul'a, Gümüş'ün naaşı da helikopterle memleketi Mersin'in Mut ilçesine gönderildi.

Tören, basına kapalı gerçekleştirildi.