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bekleyen anne yaşamını yitirdi

Giresun'da uzun yıllardır bekleyen genç anne tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.1.2018 15:18 Güncelleme Tarihi: 28.1.2018 15:20
Kalp nakli bekleyen anne yaşamını yitirdi

Giresun'un Görele ilçesinde doğuştan kalp rahatsızlığı bulunan bir çocuk annesi (26) bir süre önce iyice artan rahatsızlığı nedeniyle organ nakli bekliyordu. Son yıllarda artan rahatsızlığı nedeniyle 'da Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada birinci sırada bekleyen genç anne Ceylan Öztürk yaşama daha fazla tutunamayarak hayatını kaybetti.

Giresun'un Görele ilçesine cenazesi getirilen Ceylan Öztürk, Hasanağa Camisi'nde öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Kaba Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazesine AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Öztürk, yakınları ve sevenleri katıldı.

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