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'nda hareketli dakikalar

İstanbul 'nda devriye polisinin şüphe üzerine durdurmak istediği araç aniden kaçtı. Polis, otomobile arkadan iki el ateş açtı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.1.2018 03:13 Güncelleme Tarihi: 29.1.2018 04:18
Atatürk Havalimanı'nda hareketli dakikalar

İstanbul 'nda polisinin, şüphe üzerine durdurmak istediği beyaz renkli clio marka araç dur ihtarına uymayarak kaçtı. Polis olay yerinden kaçan otomobile 2 el ateş etti. Otomobilde bulunan şüpheli kişi ya da kişilerin izini kaybettirdiği öğrenilirken, aracın bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Atatürk Havalimanı'na gece saat 02.30 sıralarında beyaz renkli bir clio marka araç giriş yaptı. Nizamiye kapısında bulunan polisler aracı şüphe üzerine durdurmak istedi. Bu nedenle dış hatlar yönüne giden araçla ilgili gidiş katında bulunan polislere telsizle bilgi verildi. Polisin dur ihtarına uymayan araç içindeki şüpheli şahıs veya şahıslar, aniden hareket ederek otomobille kaçtı. Dış hatlarda bulunan polislerin araca 2 el ateş ettiği öğrenildi. Bu sırada durumu fark eden Atatürk Havalimanı taksiciler kooperatifinde görevli 3 taksici ise taksileri ile şüpheli aracı takip etti ancak edinilen bilgiye göre araca ulaşamadı.

ŞÜPHELİ ARAÇ TERKEDİLMİŞ VE BİR BÖLÜMÜ YANMIŞ OLARAK BULUNDU

Atatürk Havalimanı'ndan kaçan Şirinevler yan yolda terkedilmiş halde bulundu. Edinilen bilgiye göre, aracın başında olduğu görülen kimliği belirsiz 3 kişinin olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Yan bölünden yandığı tespit edilen otomobildeki yangını ise çevredeki petrol istasyonunda çalışan bir görevlinin söndürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürüyor.

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Atatürk Havalimanı'nda hareketli dakikalar
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