Sahnelerin 94 yaşındaki solisti

Samsun
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Türk Sanat Müziği korosunda solistlik yapan 94 yaşındaki Cevat Öztürk, ilerleyen yaşına rağmen müzik tutkusuyla dikkat çekiyor. Atakum Belediyesi
bünyesindeki gönüllülerden oluşan Türk Sanat Müziği korosunun 6 yıldır solistliğini yapan Öztürk evli, iki çocuk üç torun sahibi Öztürk, 38 yıldır müzikle uğraştığını söyledi. Öztürk, şunları dile getirdi: "Müziğin ömrü uzatan bir şey olduğunu tahmin ediyorum. Ben müzikle yatar müzikle kalkarım. Müziğe 38 yıl önce başladım. Bir süre Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nda müzik eğitimi aldım. Sonra Atakum Belediyesi'nin korosuna gidim" dedi. Atakum Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Şefi Volkan Sağlam ise 6 yıldır koroyu çalıştırdığını ifade ederek, "Solistimiz Cevat amca, her zaman provalara dahi vaktinde ve konsere çıkacakmış gibi hazırlanır gelir. Koromuzun en yaşlı ve en heyecanlı üyesi" dedi.