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'da zehirli tedirginliği

'nın ilçesinde, balıkçıların ağlarına sürüler halinde takılan balon balıkları, tedirginlik yarattı. Zehirli bir tür olan balon balıklarından yediği ileri sürülen 2 kedi telef oldu.

Giriş Tarihi: 30.1.2018 10:11 Güncelleme Tarihi: 30.1.2018 10:51
Bodrum'da zehirli balon balığı tedirginliği

'un Yalıkavak Mahallesi'nde balıkçıların ağlarına sürüler halinde balon balıklarının takılması şaşırttı. Siyanürden 50 kat daha zehirli olduğu, yenildiğinde öldürücü olan, her biri ortalama 50 santimetre boyunda, 3 kilo ağırlığındaki balon balıkları, 6-7 yıl öncesine kadar tek tük görülürken, şimdilerde sürüler halinde görülmeye başlandı.



Ağlarına 20 takılan Bodrumlu kaptan ve balıkçı Halil Aktaş (56), "Balon balıklarını bir çuvala doldurup, karaya çıkardım. Ardından da derin bir çukura gömdüm" dedi. Aynı zamanda Bodrum Yarımadası Çevre Platformu Sözcüsü de olan Aktaş, "Bu kadar çok balon balığını ilk kez bir arada gördüm. Hint Okyanus'undan geldiğini bildiğimiz bu balıklar her türlü canlıyı öldürebilecek güçte zehire sahip. Yörede bilinmeyen balık olduğu için gerekli uyarı ve sık sık duyuruların yapılarak önlem alınması şart" dedi.

BALIĞI YİYEN İKİ KEDİ TELEF OLDU



Yalıkavaklı balıkçı ve kaptan Hasan Özer (68) ise son zamanlarda ağlarına sürüler halinde takılan balon balığı sorununu balıkçılar olarak dün toplanıp, konuştuklarına dikkati çekti. Özer, "Çocukluğumdan beri balıkçıyım. Başka bir işim de yok. Ancak, böyle bir şeyle ben ilk kez karşılaştım. Balon balığının sürüler halinde yakalanması ürkütücü. Biz balığı tanıyoruz, ama bilmeyenler için çok tehlikeli. Hatta siyanürden de tehlikeli. Geçtiğimiz birkaç gün önce amatör bir balıkçının yakalayıp karaya attığı balon balığını yiyen iki kedi öldü. Balıkçılar olarak ne yapacağımızı şaşırdık" diye konuştu.

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Bodrum'da zehirli balon balığı tedirginliği
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