Çorba içmek isteyenler sıraya giriyor!

Çorbacı Münür Subaşı ördekleri kendi üretim yaptıkları işletmeden temin ediyor. Subaşı, farklı bir lezzet olan ördek suyu çorbasını deneyenlerin tekrar tekrar geldiklerini ve para üstünü dahi almadıklarını ifade etti. Çorbayı nasıl yaptığını anlatan Subaşı, ördeğin kokusunu gidermek için kakule kullandığını söyledi. Subaşı, "Ördekleri kendi çiftliğimizde üretiyoruz. Gününe göre orada 2-3 tane kesiyoruz. Ördek eti kesildikten sonra buzlukta bir müddet bekletiliyor. Buz tutması lazım. Buz tuttuktan sonra eti çözdürüyoruz.