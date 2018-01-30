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içmek isteyenler sıraya giriyor!

Eskişehir’de yaşayan 53 yıllık cı Münür Subaşı, hazırladığı suyu çorbasının tadına bakanları adeta bağımlısı yaptığını, yoğun talep yüzünden günde birkaç defa pişirmek zorunda kaldıklarını anlattı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.1.2018 12:28
Çorba içmek isteyenler sıraya giriyor!

cı Münür Subaşı leri kendi üretim yaptıkları işletmeden temin ediyor. Subaşı, farklı bir lezzet olan ördek suyu çorbasını deneyenlerin tekrar tekrar geldiklerini ve para üstünü dahi almadıklarını ifade etti. Çorbayı nasıl yaptığını anlatan Subaşı, ördeğin kokusunu gidermek için kakule kullandığını söyledi. Subaşı, "Ördekleri kendi çiftliğimizde üretiyoruz. Gününe göre orada 2-3 tane kesiyoruz. Ördek eti kesildikten sonra buzlukta bir müddet bekletiliyor. Buz tutması lazım. Buz tuttuktan sonra eti çözdürüyoruz.

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Çorba içmek isteyenler sıraya giriyor!
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