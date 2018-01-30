Kadına şiddeti önlemek isterken hayatından oldu

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Yedikulespor'un lisanslı futbolcusu Yunus Emre İzol, Fatih'te Moldovalı E.D.'ye dayak atan Ayhan A.'yı durdurmak isterken kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.İddiaya göre önceki gece 23.00 sıralarında Yedikule, İmrahor Caddesi üzerinde bekleyen ve alkollü olduğu öğrenilen Ayhan A., yolun karşısında bekleyen Moldova uyruklu E.D. ile telefonunu çaldığını söyleyerek tartışmaya başladı. Ayhan A. suçlamayı reddeden ve taksiye binmeye çalışan E.D.'yi darp etmeye başladı.Olayı gören ve cadde üzerinde sohbet eden Yedikulespor'un lisanslı futbolcusu Yunus Emre İzol ve arkadaşları, Ayhan A.'ya, "Ayıptır karşındaki kadın, neden vuruyorsun" dedi. Ayhan A., kadını darp etmeye devam edince, Yunus Emre İzol, arkadaşlarıyla birlikte kadını dayaktan kurtarmak için müdahale etti. Bu sırada Ayhan A., yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak, İzol ve arkadaşlarına saldırdı.İzol, kalbine aldığı 2 bıçak darbesiyle hayatını kaybederken, Abdülhamit Akın ve Uğur Taşkın yaralandı. Saldırı sırasında elinden yaralanan saldırgan Ayhan A. tedavi için gittiği hastanede Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. İzol'un acılı babası Hacı İzol, "Oğlum ne o kadını ne de kendisine saldıran adamı tanıyormuş. Sadece insanlık adına kadını darp ediyor diye arkadaşlarıyla birlikte araya girmiş" dedi.