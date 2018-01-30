Yaşlı kadın komşusu tarafından kazma sapıyla darp edildi

Olay, Camivasat Mahallesi Ulugaraj Caddesi'nde meydana geldi. Alkollü olan M.A, komşusu Hatice (59) ve Ahmet Taşdöven'in (67) evinin önünde bulunan çöp kovalarını tekmelemeye başladı. Ne olduğunu anlamayan yaşlı çift ses çıkarmadı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Ahmet Taşdöven, yardım için muhtara ve polise şikayet için evden ayrılıyor. M.A, yaşlı adamın evden ayrılmasından sonra, yaşlı kadını kapıdan çekip sokakta sopayla öldüresiye dövmeye başlıyor. Karşı apartmanda usta olarak çalışan Y.G, koşarak olaya müdahale etmek istiyor. Ancak usta da alkollü adamın sopasına maruz kalıp yaralanıyor. M.A, daha sonra kazma sapı ile olay yerinden uzaklaşıyor.