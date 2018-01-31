Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > 57. Piyade Alayı Sancağı Afrin yolunda

57. Sancağı yolunda

'den getirilen 57. Sancağı, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere ulaştırılmak üzere 'teki 2. Hudut Taburu Komutanlığı'na teslim edildi

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.1.2018 17:17 Güncelleme Tarihi: 31.1.2018 17:37
57. Piyade Alayı Sancağı Afrin yolunda

li kadınlar tarafından işlenen ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından 'e getirilen 57. Sancağı, düzenlenen törenle Belediye Başkanı Hasan Kara'ya iletildi.

Sancağı teslim alan Kara, yaptığı konuşmada, 'nda 57. Piyade Alayı'nın büyük bir kahramanlık örneği gösterdiğini anımsattı.

57. Alay Sancağı okullarda sergileniyor

57. Piyade Alayı'nın 3 bin askerden oluşmasına rağmen alayın iki defa askerlerinin büyük bölümünü şehit verdiğini belirten Kara, şöyle konuştu:

"57. Piyade Alayı, en çok şehit veren birlik olduğu için askeri birliklerimiz içerisinde aynı isimle bir daha böyle bir alay kurulmuyor. Bu alayımız, dünyada en çok madalya alan alayımız. 57. Piyade Alayı'nın sancağını almaktan gurur duyuyorum. Sancağı askeri yetkililerimize teslim edeceğim.

Artvinli 4 minikten Afrin'e harekat düzenleyen askerlere "Komando Marşı" ile destek

İnanıyorum ki şu anda Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiklerimiz de ÖSO grupları da hep beraber aynen Çanakkale Savaşı'nda 57. Piyade Alayı'nın yaptığı gibi burada kahramanlık destanı yazıyorlar. Askerlerimiz sınırlarımızı bütün terör örgütlerinden temizleyip Suriyeli kardeşlerimizin kendi yurtlarına, evlerine dönmelerini sağlayacaklar."

Tüm Türk halkının askerimizin yanında olduğunu vurgulayan Kara, Türk ve ÖSO askerlerine başarılar diledi.

Törenin ardından , belediye yetkilileri tarafından harekata katılan askerlere iletilmek üzere 2. Hudut Taburu Komutanlığı'na teslim edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
57. Piyade Alayı Sancağı Afrin yolunda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN