57. Piyade Alayı Sancağı Afrin yolunda

Balıkesirli kadınlar tarafından işlenen ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından Kilis'e getirilen 57. Piyade Alayı Sancağı, düzenlenen törenle Belediye Başkanı Hasan Kara'ya iletildi.

Sancağı teslim alan Kara, yaptığı konuşmada, Çanakkale Savaşı'nda 57. Piyade Alayı'nın büyük bir kahramanlık örneği gösterdiğini anımsattı.

57. Piyade Alayı'nın 3 bin askerden oluşmasına rağmen alayın iki defa askerlerinin büyük bölümünü şehit verdiğini belirten Kara, şöyle konuştu:

"57. Piyade Alayı, en çok şehit veren birlik olduğu için askeri birliklerimiz içerisinde aynı isimle bir daha böyle bir alay kurulmuyor. Bu alayımız, dünyada en çok madalya alan alayımız. 57. Piyade Alayı'nın sancağını almaktan gurur duyuyorum. Sancağı askeri yetkililerimize teslim edeceğim.

Artvinli 4 minikten Afrin'e harekat düzenleyen askerlere "Komando Marşı" ile destek

İnanıyorum ki şu anda Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiklerimiz de ÖSO grupları da hep beraber aynen Çanakkale Savaşı'nda 57. Piyade Alayı'nın yaptığı gibi burada kahramanlık destanı yazıyorlar. Askerlerimiz sınırlarımızı bütün terör örgütlerinden temizleyip Suriyeli kardeşlerimizin kendi yurtlarına, evlerine dönmelerini sağlayacaklar."

Tüm Türk halkının askerimizin yanında olduğunu vurgulayan Kara, Türk ve ÖSO askerlerine başarılar diledi.

Törenin ardından sancak, belediye yetkilileri tarafından harekata katılan askerlere iletilmek üzere 2. Hudut Taburu Komutanlığı'na teslim edildi.