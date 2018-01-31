Arkadaşını öldüren sanığa ilk celsede müebbet hapis

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Cengizhan Toprak ve avukatı katıldı. Duruşmada olayda hayatını kaybeden Murat Küçükerman'ın yakınları da hazır bulundu.

Sanık Cengizhan Toprak için, mahkemedeki ifadesinin ardından karar verildi.

Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan Toprak, kendisinin suç işleme kastının olmadığını belirterek, "Bir anda ölen elini arkasına atınca bir şey çıkaracağını düşünerek masanın üzerinde bulunan bıçağı aldım. Rastgele salladım. Değdiğini bile anlamadım. Ondan sonra ölenin olay yerinden ayrılıp evine gittiğini düşündüm. Biraz gidip taksicilere sordum. Hararetli bir şekilde taksi sorduğunu söylediler. 'Bir şey var mı?' diye sordum. 'Yok' dediler. Ben de taksiye bindim, olay yerinden kaçmadım." diye konuştu.

CANINI KURTARAN ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

"MEŞRU MÜDAFA" İDDİASI

Sanık Toprak'ın avukatı Hüseyin Enes Ağır ise, olayın meşru müdafaa kapsamında gerçekleştiğini savunarak, "Maktulün elinde alet olduğu bellidir. Bir ara elini belinin bulunduğu arka tarafa atınca onun da elinde bıçak olduğunu düşünüyor ve bıçak sallıyor." ifadelerini kullandı.

Olayda hayatını kaybeden Murat Küçükerman

Söz verilen ölen Murat Küçükerman'ın kardeşi Burak, babası Ali Vedat ve annesi Aysel Küçükerman da sanıktan şikayetçi olduklarını söyleyerek, cezalandırılmasını talep ettiler.

Duruşmada son sözü sorulan sanık Toprak, "İsteyerek böyle bir şey yapmadım. Kendimi savunma amaçlı böyle hareket ettim. suçsuzum." şeklinde konuştu.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Toprak'ı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 10 Kasım 2017'de akşam saatlerinde şüpheli Cengizhan Toprak'ın arkadaşları ile Çengelköy'de alkol aldıkları, ölen Murat Küçükerman'ın gruba sonradan dahil olduğu, şüpheli Cengizhan Toprak'ın alkolün etkisiyle dengesini kaybederek denize düştüğü ve diğer arkadaşlarının yardımıyla denizden çıkarıldığı belirtilmişti.

BIÇAKLA YARALAMIŞTI

İddianamede, şüpheli Toprak'ın, arkadaşından taksi çağırmasını istemesi üzerine Küçükerman'ın şüpheliye "Bana ne, git kendin çağır" diye karşılık verdiği, iki arkadaşın arasında tartışma başladığı, şüpheli Toprak'ın cebinden çıkardığı bıçağı Küçükerman'a sallayarak göğüs kısmından yaraladığı kaydedilmişti.

Küçükerman'ın olay yerinden kaçtığı, taksiye binerek hastaneye gittiği ve orada hayatını kaybettiği aktarılan iddianamede, şüpheli Toprak'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.