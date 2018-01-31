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Emniyeti’nde ‘’ dönemi başladı

polisini defter sisteminden dijital ortama taşıyan “” () uygulaması tanıtım toplantısıyla hayata geçirildi

Giriş Tarihi: 31.1.2018
İstanbul Emniyeti’nde ‘METE’ dönemi başladı
Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan Projesi kapsamında, "Mobil Okul, Mobil Park, Mobil Huzur, Mobil Analiz, Risk Analizi, , Şehit Ailelerimize Konut Alma, Milyon Taşıt Turizm, Yerli Devriye Köpeği, Narkotik Tır, KBRN Afet ve Çevre Güvenliği, , Mobil Eğitim Ekibi, 3. Göz ve Mehter Takımı" projeleri hayata geçirildi. Müdürü Mustafa Çalışkan, PEKOM Merter Polis Evi'ndeki programda, İstanbul Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan / ) METE Projesine ilişkin bilgi verdi. Çalışkan, METE Projesinin, yönetim ve denetimi mobil sistemlerle kolaylaştırmak, hizmet kalitesini ölçmek ve arttırmak, sahadan hızlı bilgi akışı ve anlık raporlama sunmak, teşkilat performansını yükselterek, kurum başarısına katkı sağlamak, ve denetleyenlerin denetlenmesini sağlamak amacıyla hayata geçirildiğini belirtti. İstanbul'da 2017 yılında 7 bin polisin acil müdahale eğitiminden geçirildiğini aktaran Çalışkan, "2018 yılında da yaklaşık 10 bin arkadaşımız bu eğitimden geçecek. Sokaklarda tam hakimiyet sağlamak üzere ekiplerimizin olay yerine en hızlı ulaşmasını sağlayacak çalışmalarımızı yaptık, yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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İstanbul Emniyeti’nde ‘METE’ dönemi başladı
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