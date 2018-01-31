Kadınların kahramanı gözyaşlarıyla uğurlandı

İstanbul
Yedikule'de Moldova uyruklu E.D.'ye şiddet uygulayan Ayhan A.'yı durdurmak isterken kalbinden bıçaklanarak öldürülen Yedikulesporlu futbolcu Yunus Emre İzol kadınların kahramanı oldu. Olayın basında yer alması üzerine sosyal medyada genç futbolcunun yaptığı kahramanlığı öven yüzlerce mesaj paylaşıldı. Kadınlar tarafından kahraman ilan edilen genç futbolcu için taziye mesajları yağdı. Öte yandan 21 yaşındaki Yunus Emre İzol Şanlıurfa
'nın Siverek ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Abdulkadir Geylani Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından oğlunu aile mezarlığına defneden acılı baba Hacı İzol taziyeleri kabul etti. Oğlunun kahramanlık örneği gösterdiğini belirten İzol, onunla gurur duyduğunu söyledi. Bu tür olaylara herkesin duyarlılık göstermesini isteyen İzol, şöyle konuştu: "Oğlumun yaptığı bir kahramanlıktır, gurur duyuyoruz. Tek erkek evladımdı. Oğlum çok duyarlıydı. Her konuda haksızlığa karşı dururdu. Kadına şiddeti de görünce yine dayanamamış. Olay bizim sokağın başında oldu, kavga sesleri gelince dışarı çıktım, kalabalık vardı. Ne oldu diye sormamla oğlumun yaralandığını duydum. Arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılmış. Hastaneye gittiğimde duydum oğlumun öldüğünü..." BURADA KALMAYACAK
Zanlının en ağır cezayı alması için mücadele edeceklerini anlatan baba İzol, "Bu olay bu şekilde burada kalmayacak, herkesin destek olmasını istiyoruz. Bizde kadına şiddet yok, kadına el kaldırılmaz" ifadelerini kullandı.