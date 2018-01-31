Mehmetçik Kûtulamâre'de nefes kesen çatışma...

TRT 1 ekranlarında başlayan yeni diziMehmetçik Kut'ül Amare dizisinin yeni bölümü izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Osmancık taburunun büyük başarısını konu alan dizi ilk iki bölümüyle izleyiciyi derinden etkilemişti. Yeni bölümü merakla beklenen dizi üçüncü bölümüyle de izleyiciyi etkileyeceğe benziyor. "Milletin kanıyla sulanan bu topraklarda bir çınar gibi yeşereceğiz" diyen Süleyman Bey düşmanlara korku saldı. İşte merakla beklenen 3. bölüm fragmanından detaylar.
Giriş Tarihi: 31.1.2018 17:07Güncelleme Tarihi: 31.1.2018 17:09
TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Mehmetçik Kûtulamâre 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümü izleyenleri ekranlara kilitleyen Mehmetçik Kûtulamâre 3. bölüm fragmanı nefes kesti.