Sultanbeyli’de mülkiyet sorunu tarih oluyor

Yıllardır
Sultanbeyli halkı için büyük bir sorun olan mülkiyet sorunu artık tarih oluyor. İlçede 920 dönümlük hisseli alanın takas işlemi gerçekleştirilerek 400 dönüm daha tapu devri için uzlaşma tutanağı imzalandı. Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin
, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, bakanlık üst düzey yetkilileri ve tapu hissedarlarının olduğu toplantıda atılan imzalarla 100 yıllık sorunda sona yaklaşıldı. ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA
İlçede mülkiyet süreci Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın talimatıyla başlamış ve ilk etapta tapuların 1.274.000 metrekare hissesi belediyeye devredilmişti. Belediye Başkanı Hüseyin Keskin 25 Mayıs 2015 tarihinde ilçe tapu müdürlüğünde Sultanbeyli Belediyesi'ne geçen hisse tapuları devralmıştı.