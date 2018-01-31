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Giriş Tarihi: 31.1.2018
THY Mehmet Öz’le Super Bowl’da olacak
Türk Hava Yolları () Dr. 'ün rol aldığı yeni reklam filmi 'Beş Duyu'yu Amerikan Ulusal Futbol Ligi final karşılaşması 'da izleyicileri ile buluşturacak. 4 Şubat'ta oynanacak karşılaşmayı internet bağlantılı uçuşlarının tamamında canlı olarak takip edebilecek THY yolcuları, Öz'ün rol aldığı yeni reklam kampanyasını da izleme fırsatına sahip olacak. "Dünyaca ünlü kalp cerrahı ve ekran yüzü Dr. Mehmet Öz'ün rol aldığı 'Beş Duyu' kampanyamızın tanıtım videosunu Super Bowl'da ilk kez kamuoyunun beğenisine sunacak olmak bizi son derece heyecanlandırıyor" dedi.
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THY Mehmet Öz’le Super Bowl’da olacak
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