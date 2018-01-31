THY Mehmet Öz’le Super Bowl’da olacak

Türk
Hava Yolları (THY
) Dr. Mehmet Öz
'ün rol aldığı yeni reklam filmi 'Beş Duyu'yu Amerikan Ulusal Futbol Ligi final karşılaşması Super Bowl
'da izleyicileri ile buluşturacak. 4 Şubat'ta oynanacak karşılaşmayı internet bağlantılı uçuşlarının tamamında canlı olarak takip edebilecek THY yolcuları, Öz'ün rol aldığı yeni reklam kampanyasını da izleme fırsatına sahip olacak. "Dünyaca ünlü kalp cerrahı ve ekran yüzü Dr. Mehmet Öz'ün rol aldığı 'Beş Duyu' kampanyamızın tanıtım videosunu Super Bowl'da ilk kez kamuoyunun beğenisine sunacak olmak bizi son derece heyecanlandırıyor" dedi.