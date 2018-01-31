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‘Yağma’dan yargılanacak

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.1.2018
‘Yağma’dan yargılanacak
İzmir 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde hükümlü bulunan Karagümrük Çetesi lideri "Nuriş" lakaplı Nuri Ergin'in çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmakla suçlanan oğlu hakkında ilk dava açıldı. Fatih'te yapılan operasyon kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Nurettin Ergin hakkındaki "Yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçu soruşturması tamamlandı. Ergin hakkında 37.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava, Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. 36 yaşındaki Nurettin Ergin, daha önce Kırklareli merkezli düzenlenen bir operasyonda polisin elinden kaçarak firar etmişti.
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‘Yağma’dan yargılanacak
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