‘Yağma’dan yargılanacak

İzmir 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde hükümlü bulunan Karagümrük Çetesi lideri "Nuriş" lakaplı Nuri Ergin'in çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmakla suçlanan oğlu Nurettin Ergin
hakkında ilk dava açıldı. Fatih'te yapılan operasyon kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Nurettin Ergin hakkındaki "Yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçu soruşturması tamamlandı. Ergin hakkında 37.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava, Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. 36 yaşındaki Nurettin Ergin, daha önce Kırklareli merkezli düzenlenen bir operasyonda polisin elinden kaçarak firar etmişti.