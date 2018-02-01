Platform seyri köprüde kazaya neden oldu

İstanbul Boğazı'ndan geçmeye çalışan Panama bayraklı 'GSP Saturn' isimli dev petrol platformunu izleyen vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kazaya neden oldu. Panama bayraklı GSP Saturn isimli 5 bin 235 grostonluk dev petrol platformu Karadeniz istikametinde saat 10.45 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi. Sorunsuz geçiş için İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı. 110 metre yüksekliğindeki dev platform 64 metre yüksekliğindeki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçebilmek için su alarak yüksekliği düşürmeye çalıştı. Ancak 5 saat boyunca süren işlemin akşam saatlerine kadar uzaması nedeniyle platform 15.00 sıralarında kendisine eşlik edilen römorkörlerin yardımıyla geri dönüp Yenikapı açıklarına çekildi. Platformun gece geçişine izin verilmediği için geri çevrildiği öğrenildi. Marmara açıklarında demirleyecek platformun, boğazdan geçişinin önümüzdeki günlerde gerçekleşeceği belirtildi. Öte yandan platformu izlemek için yavaşlayan sürücüler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kazaya neden oldu. Dün 15.00 sıralarında yaşanan kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Araçlar kısa sürede kaldırılmasına rağmen platformu izleyen sürücülerin yavaşlaması nedeniyle yoğunluk akşam saatlerine dek devam etti.

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