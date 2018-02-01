Yeni neslin çoğu "Nomofobik"

Modern zaman rahatsızlıklarından biri olan nomofobi, yani cep telefonundan uzak kalma korkusunu yaşayan kişi sayısı her geçen gün artmaktadır. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre cep telefonu kullanıcılarının %53'ünün nomofobik olma durumu söz konusu. Bu kadar bağımlı olunmasının temel sebepleri arasında telefonla her işin halledilir olması yatıyor aslında. İş bağlantıları, alışveriş, ajanda notları, gazete ve bunlar gibi sayılabilecek birçok şey, bir tık uzağımızda. Çocukların telefon kullanma oranının artmasıyla birlikte nomofobi durumu onları da etkilemektedir. Hayatının vazgeçilmez bir parçası olarak görülen telefonlardan bir saniye bile ayrılamayan kişiler, telefonları kapandığında ya da bulamadıklarında endişe duymaktalar. Günümüzde yükseklik fobisi, yılan ya da fare fobisi gibi fobilerin yanına eklenen nomofobi, gençleri de etkisi altına alıyor. Bu korku, hem sosyal yaşamdan uzaklaştırıyor hem de psikolojik sorunlara davetiye çıkartıyor.

NOMOFOBİK NESİL KAPIDA!

Telefonunu kaybeden, şarjı biten ya da uzak kalan kişilerin yaşadıkları bu korku, kişinin yaşam kalitesini de olumsuz yönde etkileyerek hayattan kopmalarına neden olmaktadır. Nomofobik durumun artmasıyla birlikte kişide depresyon, aşırı öfke duyguları, panik atak gibi psikolojik sorunlara da neden olmaktadır.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Telefonunuz yanınızda olmasına rağmen sürekli kontrol ediyorsanız,

Telefonunuzun çantanızda ya da cebinizde olduğunu bilmenize rağmen sürekli çalınır diye düşünüyor ve korkuyorsanız,

Telefonunuzun çekmemesi ya da kapanması durumunda aşırı öfke duyguları yaşıyorsanız,

Telefonunuzun kapalı olması gereken mecburi alanlarda uçak, tiyatro gibi yerlerden uzak duruyorsanız,

Telefonu asla kapatmıyor ve sürekli yanınızda bulunduruyorsanız,

Arama ya da mesaj bildiriminin gelmediğini bilmesine rağmen sürekli kontrol ediyorsanız, nomofobik olabilirsiniz!

İLK ADIM, KABUL ETMEK

Nomofobi hakkında bilgi edinmek, bu fobiden kurtulmanın ilk yoludur. Bu bağımlılığı kabul etmek ile ilk adımı atmış olursunuz. Sonrasında mutlaka uzman bir hekimden yardım almalısınız. Doktorunuz size başta ufak tefek tavsiyeler verecek. Bunlar;

Cep telefonundan bir süre uzak kalın,

Yatmadan telefonu başucunuza koymak yerine kendinizden daha uzak bir mesafeye koyun,

Telefonunuzun sesini açarak sürekli kontrol etme takıntınızdan yavaşça kurtulun.

Unutmayın, telefon bir eğlence mecrası gibi görünse de çok daha fazlasını ifade eder. Her mecra bir ideolojinin ve yeni bir düzenin gizli mekanizmalarıdır. Eğer bilinçli davranıp telefon kullanımına kota koymazsak bu mekanizmanın bir parçası olarak modern zamanların hastalıklarına yakalanmamız an meselesidir.