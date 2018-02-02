Araçta telefon kullanma şartları değişti

Sürücülerin araç içinde cep telefonu kullanmalarının yasak oluşu ve bu yasağın sınırları ile ilgili bir başvuruyu değerlendiren Fransız üst mahkeme, konuyla ilgili kararını verdi.

Fransız kanunlarına göre yasak olan sürücülerin araç içinde cep telefonunu kullanmaları, aracın çalışmadığı durumlarda da geçerli.

Buna göre sürücüler, 135 avro para ve toplam 12 olan sürücü belgesinden 3 puanın silinmesi cezası almamak için araçlarını daha önce sınırları belirlenmiş bir araç parkına koyduktan sonra cep telefonu kullanabilecek.

SADECE ACİL DURUMDA...

Mahkeme, bu kararla otoyollarda acil şerit veya yol kenarında durarak telefonla konuşmanın yasak olduğunu hatırlatırken, sadece kaza veya arıza durumlarında sürücü tarafından cep telefonunun kullanılabileceğine hükmetti.

Fransız yasalarına göre araç sürücülerinin seyir halinde telefon kullanmaları yasak. İlgili yasa, sürücünün telefonda konuşmasının değil elinde tutmasının yasak olduğunun altını çiziyor.