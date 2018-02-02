Durakta dehşet

İstanbul Üsküdar'da kontrolden çıkan özel halk otobüsü durağa daldı. Durakta bekleyen ikisi kadın 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. İlk defa önceki gün hizmete giren özel halk otobüsünün beyni kilitlenerek kontrolden çıkmış olma ihtimali üzerinde duruluyor. HAYATİ TEHLİKELERİ YOK
Kaza, saat 10.00 sıralarında Üsküdar'da meydana geldi. İddiaya göre; Haydarpaşa Numune Eğitim
ve Araştırma Hastanesi
'nin arkasında bulunan Dr. Eyüp Aksoy Caddesi'nde ilerleyen ve Kadıköy-Ataşehir seferini yapan Selim Karakaya yönetimindeki 34 VN 7071 plakalı özel halk otobüsü, Numune Hastanesi
durağına yaklaştığı sırada bir anda hızlandı. Şoförün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği halk otobüsü, kaldırıma çıkarak o sırada durakta yolcu alan Turan Duman yönetimindeki 34 TP 7072 plakalı İETT
otobüsüne sürtünerek geçip, durakta bekleyen yolcuları altına aldı. Otobüsün üzerlerine geldiğini gören birçok yolcu sağa sola kaçışırken, Aygül Erdoğan (56), Mustafa Erdoğan (70) ve Perihan Çelik
(66) otobüsün altında kalarak yaşamını yitirdi. Halk otobüsü ise yaklaşık 50 metre ileride güçlükle durdu. Kazada
yaralanan 3 kişiden 2'si Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğeri Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi yok. Trafiğe kapanan yol ise 3 saat sonra açıldı. Ölen 3 kişinin cenazesi, cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp
Kurumu'na gönderildi. FRENLER TUTMADI
Özel
Halk Otobüsleri'nden yapılan açıklamada kaza nedeninin araştırıldığı ve kazaya neden olan otobüsün önceki gün itibarıyla hizmete başlamış yeni nesil bir araç olduğu belirtildi. Şirket yetkilisi Ramazan Şen de olay yerinde "Şoförle görüştüm. Kendisi, 'Araba benden çıktı, hiçbir şey yapamadım' diyor. Araba kendi kendine kontrolü kaybetmiş. Süratli olsa bu vaziyette olmaz. Araba ambaleye kalkmış; arabanın beyni kilitlenmiş ve şoför durduramamış. Frene bassanız, imdadı çekseniz, yine de durduramazsınız" dedi. HASTANE YOLUNDA KAZA KURBANI
Perihan
Çelik, göz muayenesi olmak için sabah saatlerinde Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne geldi. Hastaneden çıkıp Beykoz'daki evine gitmek için otobüs durağına vardı. Yine tedavi için hastaneye gelen Aygül Erdoğan da hastane çıkışında otobüs durağına gitti. İkisi de durakta hayatını kaybetti. Mustafa Erdoğan ise eşi ve kızıyla birlikte yurtdışından gelen ablasını ziyaret etmek için yoldaydı ama kısmet olmadı. Kazada Mustafa Erdoğan öldü. Eşi yaralandı, kızı ise yara almadan kurtuldu.