Son anda cama çıkıp gaspçıları yakalattı

İstanbul Fatih'te para transfer merkezine gelerek yaklaşık 337 bin lirayı gasp eden 3 kişi, işyeri sahibi ve bir çalışanın ağzını bantlayıp, ellerini bağladı. İşyeri sahibi son anda camdan Güven Timleri'ne işarette bulununca, gaspçılar yakalandı. Fatih, Millet Caddesi üzerinde 27 Ocak günü para transfer merkezine gelen 3 kişi silah zoruyla işyeri sahibi E.R. ve yanında çalışan S.A.'yı yere yatırıp ellerine kelepçe vurduktan sonra ağızlarını bantladı. Şüpheliler daha sonra kasada bulunan 30 bin euro, 47 bin dolar ve 20 bin lira parayı alarak kaçtı. Bu sırada işyerinin önünden geçen Güven Timleri, cama çıkarak yardım isteyen ağızları bantlı iki kişiyi gördü. Binadan çıkan 3 kişinin peşine düşen ekipler Mehmet K.'yi yakaladı. Şüphelinin ifadesi ve teknik takip sonucu olaya karışan Ş.S. (17) İstanbul'da, diğer şüpheli Şakir A. (28) ise Lüleburgaz'da gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 2 silah ve 6 bin 700 dolar para ele geçirildi.İzmir'de soygun için bir markete giren hırsızlardan biri gerçek sandığı pastırma maketini çaldı. Hatay semti 76 sokaktaki marketin güvenlik kameraları, soygun anını saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde marketin kapısını zorlayarak açıp içeri giren zanlılar önce kasap reyonuna yöneliyor. Şaşkın hırsızın sucuklarla beraber gerçek sandığı pastırma maketini de çalması dikkat çekti. Soygun sırasında hırsızlık çetesinin üyelerinden biri marketin yazar kasasına yöneliyor. Kasadan çaldığı paraları iç çamaşırına saklayan 17 yaşındaki E.Ö., bunu arkadaşlarından gizliyor. Soygun sonrası arkadaşlarına yazar kasada para olmadığını söyleyen E.Ö.'nün yalanı emniyette ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan T.Ö.İ. (36), G.Ö. (20), 16 yaşındaki A.K., ile 17 yaşındaki E.Ö. tutuklandı.

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