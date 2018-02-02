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Meditasyon artık ‘cep’te

Giriş Tarihi: 2.2.2018
Meditasyon artık ‘cep’te

Meditasyon, zihnin en sakin ve dingin halini bulmak, onu hayatımızın bir parçası haline getirmek olarak tanımlanıyor. Genç girişimciler Fatih , Ali Murat Ceylan ve 'ın yaratıcısı olduğu uygulama ile ise 'meditasyon' artık cep telefonlarında. Bu uygulama ile işte, evde ya da yolculuk sırasında bile meditasyon yapmak mümkün. 5-20 dakika arasında çok çeşitli programlar var. Stres, uyku, kabul, özgüven, şefkat, şükran, nefes, hatta hamilelik meditasyon programlarından sadece bazıları. Girişimcilerden Çelebi, "Uygulama insanlara günün her saati bilinç ve farkındalıklarını artırabilecekleri bir imkân sağlıyor. Meditasyon uygulamasının 9 ay içinde 350 binden fazla üyesi oldu" diye konuştu.

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Meditasyon artık ‘cep’te
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