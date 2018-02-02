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ta kepçeyle kazı yapan 9 kişi tutuklandı

'nin Merkezefendi ilçesinde bir ta kazı yapan ciler suçüstü yakalandı. Şüphelilerden birinin polis yeleği giyerek güvenlik önlemi aldığı iddia edilirken gözaltına alınan 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.2.2018 15:16 Güncelleme Tarihi: 2.2.2018 15:43
Mezarlıkta kepçeyle kazı yapan 9 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, 'nin Merkezefendi ilçesindeki Çakmak Mezarlığı'nda geçtiğimiz hafta Cuma günü kazı yapan 9 kişi gece saatlerinde düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı. Baskın sırasında 2 şüphelinin araç ile gözcülük yaptığı, şüphelilerden birinin ise polis yeleği giyerek çevrede güvenlik önlemi aldığı ileri sürüldü. Şüphelilerin yakalanmasının ardından aynı bölgede Müze Müdürlüğünün kontrol kazısı yaptığı ve herhangi bir obje bulunamadığı bildirildi.

Polis yeleği giyerek kaçak kazı güvenliğini aldılar, suçüstü yakalandılar



Emniyetteki sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler F.Ş, M.Y, A.K, O.U, Ü.A, A.A, O.K, K.K. ve E.A 'nitelikli yağma' ve 'tehdit' suçlamasıyla tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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Mezarlıkta kepçeyle kazı yapan 9 kişi tutuklandı
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