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O ilçede binalara 9 kat sınırı getirildi

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.2.2018 20:22 Güncelleme Tarihi: 2.2.2018 20:34
O ilçede binalara 9 kat sınırı getirildi

Adıyaman'ın İlçe Belediyesi Meclisi ilçede yapılacak binalara 9 kat sınırı plan değişikliğini oy birliği ile kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehircilik şurasında 'Dikey miden yana değilim' sözlerinin ardında birçok il ve ilçede başlayan kat sınırı uygulamasına Kahta'da da yeni mimari plan kapsamında AK Partili üyeler tarafından ilçe meclisine getirilen kat sınırı teklifi oy birliği ile kabul edildi.

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KAT SINIRI YOKTU

Daha önce kat sınırının olmadığı Kahta'da kabul edilen kararla ilçede 9 kat sınırına geçilmiş oldu. Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak'ın başkanlığında toplanan Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Meclis Salonunda yapıldı. Meclis'te bina kat sınırının olmadığı Kahta'da 9 kat sınırı getirilmesine dair teklif gündeme alındı.

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O ilçede binalara 9 kat sınırı getirildi
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